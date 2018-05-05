ДНР и силовики обвинили друг друга в обстреле пункта пропуска "Гнутово"

ДОНЕЦК, 5 мая — РИА Новости. Обстрел пункта пропуска "Гнутово" в Донбассе вели украинские силовики, а не ополченцы, как утверждают в Киеве, заявил представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

По его словам, подразделения третьего полка сил спецопераций ВСУ выпустили по пункту пропуска противотанковую управляемую ракету. Никто не пострадал, но несколько автомобилей получили повреждения.

Басурин назвал обстрел провокацией, цель которой — обвинить ДНР в обстрелах мирных граждан. "Такая череда варварских обстрелов пропускных пунктов направлена на сокращение потока граждан, пересекающих линию разграничения, чтобы тем самым полностью отрезать Донбасс от оставшейся под контролем Киева части Украины", — добавил он.

Ранее украинские силовики обвинили ополченцев в том, что они дважды обстреляли "Гнутово". По данным силовиков, на КПП находилось много мирных жителей, которых эвакуировали в укрытия. В результате обстрела повреждены два автомобиля, люди не пострадали. Работу КПВВ приостановили.

Глава подконтрольной Киеву Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский, в свою очередь, написал на Facebook, что ополченцы применили противотанковые управляемые ракеты. По данным пресс-секретаря украинской Госпогранслужбы Олега Слободяна, во время обстрела на пункте пропуска находились около 100 человек и 40 автомобилей.

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