ДНР и силовики обвинили друг друга в обстреле пункта пропуска "Гнутово"

ДОНЕЦК, 5 мая — РИА Новости. Обстрел пункта пропуска "Гнутово" в Донбассе вели украинские силовики, а не ополченцы, как утверждают в Киеве, заявил представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
Басурин назвал обстрел провокацией, цель которой — обвинить ДНР в обстрелах мирных граждан. "Такая череда варварских обстрелов пропускных пунктов направлена на сокращение потока граждан, пересекающих линию разграничения, чтобы тем самым полностью отрезать Донбасс от оставшейся под контролем Киева части Украины", — добавил он.
Глава подконтрольной Киеву Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский, в свою очередь, написал на Facebook, что ополченцы применили противотанковые управляемые ракеты. По данным пресс-секретаря украинской Госпогранслужбы Олега Слободяна, во время обстрела на пункте пропуска находились около 100 человек и 40 автомобилей.
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