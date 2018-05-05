Во Франции два спецназовца пострадали при нападении полусотни мигрантов

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Примерно полсотни мигрантов, вооруженных дубинками и камнями, напали на французский полицейский спецназ в Кале, двое спецназовцев получили легкие ранения, сообщает телеканал BFMTV.

Нападение произошло накануне вечером в промышленной зоне, недалеко от бывших "джунглей" (крупнейшего лагеря мигрантов) и рядом с объездной портовой дорогой, где каждый день благотворительная организация раздает мигрантам еду.

Телеканал уточняет, что ранее в тот же день сотрудники спецназа проводили операцию по сносу двух нелегальных мигрантских лагерей.

Столкнувшись с агрессией, правоохранители были вынуждены вызвать подкрепление. Против зачинщиков беспорядков применили слезоточивый газ. Никого из мигрантов не задержали.

В Кале находился крупнейший лагерь мигрантов. Его снесли в ноябре 2016 года, но мигранты продолжают приезжать в этот район, чтобы попасть в Великобританию.