Во Франции два спецназовца пострадали при нападении полусотни мигрантов

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Примерно полсотни мигрантов, вооруженных дубинками и камнями, напали на французский полицейский спецназ в Кале, двое спецназовцев получили легкие ранения, сообщает телеканал BFMTV.
Телеканал уточняет, что ранее в тот же день сотрудники спецназа проводили операцию по сносу двух нелегальных мигрантских лагерей.
Столкнувшись с агрессией, правоохранители были вынуждены вызвать подкрепление. Против зачинщиков беспорядков применили слезоточивый газ. Никого из мигрантов не задержали.
В Кале находился крупнейший лагерь мигрантов. Его снесли в ноябре 2016 года, но мигранты продолжают приезжать в этот район, чтобы попасть в Великобританию.