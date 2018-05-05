В базу сайта "Миротворец" попали 19 судей Конституционного суда России

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости. Девятнадцать судей Конституционного суда РФ попали в базу данных украинского сайта "Миротворец" из-за Крыма.

Как сообщается на сайте, судьи попали в базу данных из-за того, что "пытались легализовать аннексию АР Крым", подписав постановление КС РФ от 19 марта 2014 года о принятии республики Крым и Севастополя в состав России. В частности, в базу данных попали Владимир Ярославцев, Ольга Хохрякова, Николай Селезнев, Юрий Рудкин и другие.

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.

Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" раскритиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала публикацию "прямым призывом к расправе над журналистами".

В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры.