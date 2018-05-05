Украинский адмирал призвал готовить конвои ВМС через Керченский пролив

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Киеву стоит приготовиться к "блокаде" Керченского пролива со стороны России и к организации конвойного сопровождения кораблей, утверждает бывший замминистра обороны Украины, адмирал запаса Игорь Кабаненко.

"Следует готовиться к различным негативным сценариям вплоть до блокады прохода судов Керченским проливом в Мариуполь и Бердянск", — цитирует бывшего военного "Обозреватель".

Кабаненко также указал на необходимость отработать возможность сопровождения гражданских судов военными кораблями. По его словам, даже если конвои не понадобятся, в определенных условиях именно эта мера может стать единственным способом "обеспечить безопасность морских коммуникаций".

Отставной адмирал пояснил, что любые меры по задержанию или осмотру судов можно будет рассматривать как нападение на военный конвой, то есть как "акт агрессии".

Кабаненко также призвал "выстроить государственную морскую политику и военно-морскую стратегию" ради продвижения интересов Киева. Он подчеркнул, что "кризис на море продолжает развиваться".

Так, адмирал запаса посетовал на то, что российские судовладельцы пользуются "внутренними судоходными путями Украины". В ответ на это Киеву нужно усилить патрулирование на море, уверен Кабаненко. При этом он указал на то, что США так и не поставили Украине обещанные патрульные катера класса Island.

Проверки и досмотры

Ранее украинская Госпогранслужба сообщила, что российские пограничники ежедневно останавливают в Азовском море корабли, следующие на Украину.

"Пограничники Донецкого пограничного отряда зафиксировали уже несколько случаев остановки Россией невоенных судов для их осмотра", — рассказали в ведомстве.

По информации Госпогранслужбы, речь идет о кораблях, которые следовали по маршрутам Греция — Украина, Израиль — Украина и Италия — Украина.

В крымском погрануправлении ФСБ пояснили, что проверки проводятся в соответствии с международным морским правом. В ведомстве подчеркнули, что замечаний и претензий со стороны судовладельцев из-за проверок не поступало.

Обстановка в Азовском море осложнилась в конце марта, когда украинские пограничники задержали российское рыболовецкое судно "Норд". На борту было десять человек, все они граждане России, но Киев считает их украинцами.

Капитану судна инкриминируют "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства". Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Также предъявлено подозрение в незаконной ловле рыбы. Крымское управление ФСБ, со своей стороны, возбудило дело об угоне судна.

На членов команды наложили административные штрафы за "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины". Двум морякам удалось вернуться на полуостров, остальные по-прежнему находятся на Украине.