МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. ВМС США планируют установить лазерное оружие Helios на боевые корабли в качестве замены пушкам и ракетным установкам, пишет Daily Star со ссылкой на американских военных.

Ожидается, что Helios придет на смену зенитному артиллерийскому комплексу Phalanx MK-15 и сможет защищать корабли от множества угроз.

"Речь идет о лазерах, которые теперь имеют мощность и структуру луча, необходимые для защиты от беспилотных летательных аппаратов, небольших кораблей, а также некоторых вооружений ближнего действия", — отметил источник издания.

Использование Helios освободит американский флот от необходимости хранить боеприпасы на судне, говорится в статье. Тем не менее специалисты указывают на то, что американский флот еще не готов к таким нововведениям. Так, по словам эксперта Центра стратегических и бюджетных оценок Марка Ганзингера, пока еще не разработано "адекватное электроснабжение" для лазерного оружия.