Суд оштрафовал участника первомайских беспорядков в Париже тысячу евро

Во время беспорядков, возникших во время первомайской демонстрации в Париже

Во время беспорядков, возникших во время первомайской демонстрации в Париже

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Уголовный суд Парижа приговорил одного из участников беспорядков на первомайской демонстрации во французской столице к штрафу в размере тысячи евро за незаконное ношение оружия, сообщает газета Parisien.

Как поясняет издание, всего под следствием находятся 10 человек. Перед судом в пятницу предстали трое: двое признали свою вину и были отпущены, еще одному, 24-летнему Тиму, суд назначил штраф в размере тысячи евро. Судебный процесс над остальными семью подследственными пройдет в конце месяца.

Проходившая в Париже первомайская демонстрация сопровождалась многочисленными беспорядками. В ходе шествия молодые люди в черной одежде и масках, которых, по сообщениям префектуры полиции Парижа, было около 1,2 тысячи человек, громили витрины ресторанов и кафе. Хулиганы жгли машины и урны. Полиция, которая в первое время не реагировала на происходящее, в конечном итоге была вынуждена вмешаться, применив слезоточивый газ и водометы.

Премьер-министр страны Эдуар Филипп вечером в среду заявил, что после беспорядков были задержаны более 280 человек, под стражей остаются около 100.