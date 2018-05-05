Экс-глава Минобороны Израиля призвал ввести санкции против Ирана

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 мая — РИА Новости. Бывший министр обороны Израиля Моше Яалон в интервью РИА Новости призвал ввести международные санкции против Ирана независимо от судьбы атомной сделки, чтобы убедить Тегеран отказаться от ядерных амбиций и свернуть региональную экспансию, в чем его обвиняет Израиль.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза. Новый американский лидер Дональд Трамп не раз выражал недовольство сделкой и говорил о возможности выйти из нее, если соглашение не удастся "исправить". Как предполагается, Трамп по итогам дискуссий не позже 12 мая объявит, остаются ли США в СВПД по иранской ядерной программе или нет.

Яалон заявил РИА Новости, что сделка с Ираном "плоха и должна пересматриваться", а санкции против Ирана "необходимы уже сейчас", так как иранцы, по его словам, поставляют оружие хуситам в Йемене и разрабатывают ракеты, способные нести ядерные боеголовки. "Давление такого рода может заставить их пересмотреть всю идею обладания атомным оружием и подрывной кампании в регионе. Поэтому я призываю: давайте давить на режим сейчас", — сказал экс-министр агентству.

Израильтяне с самого начала называли сделку, заключенную в 2015 году, "исторической ошибкой" и агитировали за ее пересмотр. На этой неделе израильский премьер Биньямин Нетаньяху объявил, что в руки Израиля попали 100 тысяч бумажных и цифровых документов, которые, по его словам, неопровержимо доказывают, что у атомной программы Ирана была секретная военная составляющая под кодовым названием "проект Амад". Это заявление прозвучало в разгар международной дискуссии о необходимости ужесточения ядерной сделки или ее аннулирования.

Архив, добытый разведкой, экс-министр обороны Израиля назвал "огромным и очень важным" достижением, доказывающим израильские заявления по Ирану. "Еще в 1990-х наша разведка понимала, что они стремятся к военно-ядерному потенциалу, не к гражданскому ", — заявил собеседник агентства. По его мнению, СВПД по обеспечению мирного характера иранской ядерной программы основан на "слабости Запада" и его нежелании вступать в конфронтацию с Ираном.

Яалон уверен, что сделку иранцы не нарушают. "Было бы глупо с их стороны не соблюдать сделку. Для них это немыслимо выгодное соглашение. … Но это не означает, что по истечении сделки они не будут в состоянии за год произвести атомную бомбу", — сказал экс-министр. Он полагает, что сейчас из-за экономического кризиса и угрозы всплеска протестов власти Ирана стали более восприимчивы к внешнему давлению.