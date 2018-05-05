Аваков обвинил Россию в использовании "нового лазерного оружия"

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Глава МВД Украины Арсен Аваков обвинил Россию в применении "нового лазерного оружия". Об этом министр заявил на брифинге.

Аваков принял участие в награждении пограничников в честь столетия Госпогранслужбы Украины. По его словам, у одного из бойцов зафиксировано поражение сетчатки лазерным лучом.

"Мы принимаем сейчас контрмеры, но констатируем, что российский агрессор применяет против нас новое оружие", — приводит портал "Сегодня" слова главы ведомства.

Силовики не понимают, что "конкретно применяется", но "представляют, что именно", добавил министр, не вдаваясь в подробности. Бороться с "оружием" военные планируют с помощью фильтров, приборов и специальных очков. Аваков также пообещал "обсудить ситуацию" на международном уровне.

Непонятно, по какой причине глава украинского МВД решил, что пограничника ранили из "российского оружия". Повредить глаз может даже луч из лазерной указки.

Военная операция Киева против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, объявивших о независимости республик после госпереворота на Украине, идет с апреля 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта на Донбассе стали около десяти тысяч человек. Украинские власти периодически обвиняют Россию во вмешательстве в дела страны. Москва неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и субъектом Минских соглашений по мирному урегулированию.