Президент Белоруссии предложил встречу коллеге из Эквадора

МИНСК, 5 мая — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что его личная встреча с коллегой из Эквадора Лениным Морено способствовала бы интенсификации двусторонних контактов, сообщила в субботу пресс-служба белорусского лидера.

По информации пресс-службы, главы двух государств обменялись поздравительными посланиями по случаю 25-й годовщины установления дипломатических отношений между Белоруссией и Эквадором.

"Убежден, что наша с Вами личная встреча поспособствовала бы интенсификации белорусско-эквадорских контактов, выведению двустороннего сотрудничества на качественно новый уровень", — говорится в поздравлении, которое направил Лукашенко.

Глава белорусского государства также отметил, что "поступательное развитие доверительного и конструктивного политического диалога на всех уровнях", открытие в Кито и Минске дипломатических представительств обеих стран являются "надежным фундаментом" для расширения взаимодействия в различных сферах.

Морено, в свою очередь, отметил искреннюю дружбу и активное сотрудничество, которое объединяет народы и правительства двух стран "на основе взаимопонимания и уважения, солидарности, защиты основных принципов международного права и общей приверженности поиску справедливого решения многочисленных проблем, с которыми сегодня сталкивается международное сообщество".

"За эти 25 лет дипломатических отношений Эквадор и Беларусь предприняли важные шаги по укреплению политического диалога, а также развитию экономических, торговых и культурных связей", — считает Морено.

Эквадор признал независимость Белоруссии в январе 1992 года, дипотношения между двумя странами установлены в мае 1993 года.