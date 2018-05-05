Над горевшим складом боеприпасов в Балаклее уже нет задымленности

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости. Задымленности над территорией бывшего склада боеприпасов в Балаклее Харьковской области нет, военные и спасатели продолжают ликвидировать последствия пожара на складе, сообщает министерство обороны Украины.

В четверг взрывы боеприпасов начались после возгорания сухой травы на технической территории 65-го арсенала, где шла очистка и разминирование остатков снарядов после крупного пожара в 2017 году. Транспортное сообщение в районе ЧП было закрыто, жителей близлежащих районов эвакуировали. Пожар уже удалось локализовать. Возбуждено уголовное дело.

"В Балаклее продолжаются мероприятия по окончательной ликвидации чрезвычайного происшествия на территории 65 арсенала… По состоянию на утро 5 мая, задымленность над территорией хранилищ арсенала отсутствует", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, на месте работают три пожарных танка, две инженерные машины разграждения и шесть пожарных машин Госслужбы по ЧС, разведку обстановки с воздуха ведут два вертолета Ми-8.

Как отмечается, угрозы местным жителям нет, хранилища боеприпасов в безопасности.

На военных складах на Украине неоднократно происходили пожары. Так, в ночь на 23 марта 2017 году в городе Балаклея начался пожар на складе боеприпасов. Из-за взрывов боеприпасов погиб один человек, еще пять пострадали. После ЧП в Балаклее в 2017 году боеприпасы на этом складе решили разминировать.