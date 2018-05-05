Над горевшим складом боеприпасов в Балаклее уже нет задымленности

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости. Задымленности над территорией бывшего склада боеприпасов в Балаклее Харьковской области нет, военные и спасатели продолжают ликвидировать последствия пожара на складе, сообщает министерство обороны Украины.
"В Балаклее продолжаются мероприятия по окончательной ликвидации чрезвычайного происшествия на территории 65 арсенала… По состоянию на утро 5 мая, задымленность над территорией хранилищ арсенала отсутствует", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, на месте работают три пожарных танка, две инженерные машины разграждения и шесть пожарных машин Госслужбы по ЧС, разведку обстановки с воздуха ведут два вертолета Ми-8.
Как отмечается, угрозы местным жителям нет, хранилища боеприпасов в безопасности.
На военных складах на Украине неоднократно происходили пожары. Так, в ночь на 23 марта 2017 году в городе Балаклея начался пожар на складе боеприпасов. Из-за взрывов боеприпасов погиб один человек, еще пять пострадали. После ЧП в Балаклее в 2017 году боеприпасы на этом складе решили разминировать.