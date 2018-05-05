Португалец отправится на велосипеде на ЧМ-2018, чтобы помочь больным детям

Португалец отправится на велосипеде на ЧМ в Россию, чтобы помочь детям, больным раком

Португалец отправится на велосипеде на ЧМ в Россию, чтобы помочь детям, больным раком

МАДРИД, 5 мая – РИА Новости, Елена Шестернина. Служащий мэрии португальского города Аленкер, расположенного 40 км от Лиссабона, Элдер Батишта отправится на велосипеде через всю Европу в Россию, чтобы поддержать сборную Португалии на чемпионате мира по футболу и – главное — собрать деньги для благотворительной организации, занимающейся помощью детям с онкологическими заболеваниями.

Чтобы добраться до России, Элдеру предстоит проехать через Португалию, Испанию, Францию, Германию, Польшу, Литву и Латвию. Весь маршрут займет 45 дней. Конечный пункт назначения – поселок Кратово Московской области, где будет база португальской сборной. В общей сложности он собирается преодолеть 4700 км.

Элдер планирует 20 июня быть в Москве, где в этот день состоится игра сборных Португалии, действующего чемпиона Европы, и Марокко. Обратно домой он отправится уже 21 июня. "Это не туристическая поездка. Я не хочу тратить деньги. Напротив, я хочу сделать все возможное, чтобы собрать деньги на ассоциацию", — пояснил он корреспонденту РИА Новости.

Элдер надеется, что его поездка поможет собрать средства для благотворительной португальской ассоциации Acreditar — Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro, занимающейся оказанием помощи детям, больным раком.

Российское консульство в Лиссабоне, по его словам, помогло в организации поездки – российские дипломаты дали советы и контакты в России на случай ЧП и непредвиденных обстоятельств.