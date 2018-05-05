В акции "Бессмертный полк" в Токио приняли участие около 300 человек

ТОКИО, 5 мая — РИА Новости, Ксения Нака. В акции "Бессмертный полк", которая прошла на территории посольства России в Токио, приняли участие около 300 человек сообщил РИА Новости представитель Россотрудничества в Японии Константин Виноградов.

"Несмотря на то, что сейчас в Японии отпускная неделя, сегодня здесь собралось не меньше 300 человек. Акция в Токио проходит во второй раз, но впервые она стала столь масштабной. Акцию провели на совершенно новом уровне, с концертом, полевой кухней", — сказал Виноградов.

В акции приняли участие не только представители российской диаспоры и дипкорпуса в Токио, но и граждане других стран.

"Я хотел бы поблагодарить всех, кто пришел сегодня: россиян, послов и представителей Белоруссии, Казахстана и других стран СНГ. Спасибо, что мы здесь все вместе. Победу одержала антигитлеровская коалиция, но решающую роль сыграли армия и народ Советского Союза, объединивший людей многих национальностей. Наше единение сегодня – шаг к тому, чтобы не дать перечеркнуть эту правду, не дать стереть из памяти эту победу", — сказал в приветственном слове перед шествием посол РФ в Японии Михаил Галузин.

Впервые в рамках акции состоялся концерт, на котором выступил баритон Никита Ямасита, певец Андрей Чекаев, дети из группы "Творчество без границ" и хор "Россиянка" из школы при посольстве. После шествия участников ждало угощение в полевой кухне.

Акция "Бессмертный полк" родилась в Томске в 2012 году и затем охватила многие города России. В последние годы ее стали проводить и соотечественники, проживающие за рубежом.