АНБ перехватило более 534 миллионов звонков в 2017 году

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Агентство национальной безопасности США (АНБ) за 2017 год перехватило более 534 миллионов звонков, сообщается в ежегодном отчете о прозрачности на сайте разведывательной организации.

"Общее количество детализирующих записей звонков, обусловленных целями, которые АНБ получило от источников… и хранит в своих архивах – 534 396 285", — говорится в отчете. Отмечается, что в это включены как звонки с зарубежных, так и местных телефонных номеров в США.

Согласно представленной информации, общее количество абонентов, чьи разговоры были перехвачены, может быть в разы меньше, поскольку несколько полученных записей могли принадлежать одному человеку.

Существование масштабных программ слежки американских спецслужб раскрыл для широкой публики в 2013 году экс-сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден. По его данным, американские спецслужбы стремятся перехватывать и анализировать практически любые формы звонков и электронных сообщений по всему миру.

В американском обществе с тех пор идет дискуссия о допустимости слежки за американцами в рамках этих программ. В конгрессе не возражают против слежки за иностранцами.

Представители спецслужб заверяют, что не осуществляют слежку за американцами сознательно и что данные американцев оказываются в базах данных по случайности. Спецслужбы США заявляют также, что с помощью данных программ удалось предотвратить немало терактов в США, но отказываются говорить, о каких терактах идет речь.