В Мексике нашли останки, предположительно, немецкого велопутешественника

МЕХИКО, 5 мая – РИА Новости. Генеральная прокуратура мексиканского штата Чьяпас сообщила в пятницу об обнаружении предположительных останков пропавшего немецкого велопутешественника Хольгера Франца Хагенбуша.

Немецкий турист исчез в конце апреля в Чьяпасе. По словам его родственника, он двигался из Сан-Кристобаля-де-лас-Касас в Сьюдад-дель-Кармен в штате Кампече, но до места назначения не доехал.

По сообщению окружного прокурора Артуро Пабло Лиевано, тело немецкого гражданина было найдено в овраге на трассе Сан-Кристобаль-Окосинго примерно в том же месте, где ранее было обнаружено тело еще одного велосипедиста из Польши.

Причины гибели обоих сейчас устанавливаются, посольства Германии и Польши поставлены в известность об обнаружении тел.