Украинский адмирал призвал готовиться к блокаде Керченского пролива

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Киеву необходимо быть готовым к организации конвойного сопровождения судов и блокаде Керченского пролива со стороны России, заявил экс-замминистра обороны Украины, адмирал запаса Игорь Кабаненко в интервью порталу "Обозреватель".

Ранее украинская Госпогранслужба заявила, что российская сторона ежедневно останавливает в Азовском море следующие на Украину суда для досмотра. В крымском управлении ФСБ пояснили, что проверки иностранных судов проводятся в соответствии с международным морским правом. Претензий со стороны судовладельцев не поступало, отметили в ведомстве.

Комментируя эту информацию, Кабаненко заявил, что украинской погранслужбе необходимо прорабатывать возможность организации конвойного сопровождения гражданских судов военными кораблями.

По его словам, в таком случае "любые меры по задержанию или осмотру судов конвоя будут квалифицироваться как нападение на военный конвой, то есть акт агрессии, с соответствующими правами и обязанностями военных кораблей по ее отражению".

Отставной адмирал добавил, что украинским пограничниками следует готовиться к различным "негативным сценариям", в том числе к блокаде прохода судов через Керченский пролив в порты Мариуполя и Бердянска.

Кроме того, считает Кабаненко, Киеву в ответ на "использование россиянами внутренний судоходных путей Украины" нужно усилить патрулирование на море. При этом отставной адмирал посетовал на то, что обещанные Украине американские патрульные катера класса Island так и не были поставлены.

Обстановка в Азовском море обострилась в конце марта после того, как украинские пограничники задержали судно "Норд" под флагом России с 10 членами экипажа. Все они граждане России. При этом Киев считает их украинскими гражданами. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".