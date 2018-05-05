Более 30 украинских военных покончили жизнь самоубийством с начала года

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Более 30 украинских военных покончили жизнь самоубийством с начала 2018 года, сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

"С начала 2018 года совершили суицид 33 военнослужащих в ВСУ, Нацгвардии и других военных формированиях", — написал он в Facebook.

Матиос отметил, что 24 самоубийства были зафиксированы в зоне военной операции в Донбассе. По словам главного военного прокурора, министр обороны прикладывает все усилия для реабилитации военных от последствий посттравматических расстройств.

Ранее Матиос сообщил, что с начала военной операции в Донбассе погибли около 3,8 тысячи военнослужащих, 554 покончили с собой.

Президент Украины Петр Порошенко 30 апреля, подписал указ о завершении антитеррористической операции в Донбассе, которая длилась более четырех лет. Вместо этого в регионе началась операция Объединенных сил Украины. По мнению Киева, предыдущий формат операции уже исчерпал себя. Теперь руководство военной операцией перешло от Службы безопасности Украины непосредственно к военным.