СМИ: в Киеве бездомный погиб при взрыве гранаты

МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Взрыв произошел в ночь на субботу в Киеве, один человек погиб, сообщает сайт канала "Громадське ТВ" ("Общественное ТВ") со ссылкой на собственного корреспондента.

"В Киеве в Куреневке по адресу: Кирилловская, 117 прогремел взрыв. В результате инцидента один человек погиб", — говорится в сообщении.

В нем поясняется, что взрыв произошел около 00.45. На сайте телеканала отмечается, что полиция оцепила место инцидента, специалисты устанавливают обстоятельства происшествия и личность погибшего.

"По состоянию на 1.45 следователи начали допрашивать свидетелей. По предварительным данным, на улице произошел именно взрыв гранаты. По словам одного из свидетелей, скорее всего, погиб бездомный. Он сидел на входе во двор на пороге помещения, сдаваемого в аренду", — добавляет телеканал.