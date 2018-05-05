СМИ: экс-госсекретарь США Керри обсуждал ядерную сделку с главой МИД Ирана

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Бывший госсекретарь США Джон Керри несколько раз за текущий год встречался с действующим министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, чтобы найти решение по ядерной сделке, сообщает издание Boston Globe со ссылкой на источник.

По данным издания, Керри и Зариф обсуждали пути сохранения соглашения, однако не уточняется, удалось ли переговорщикам достичь какого-либо прогресса.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп по итогам дискуссий с Великобританией, Германией и Францией не позже 12 мая объявит о том, остаются ли США в СВПД по иранской ядерной программе или нет. В рамках закона "О рассмотрении ядерного соглашения с Ираном" (INARA) американский лидер обязан каждые 90 дней продлевать или же не продлевать режим снятия санкций с Ирана. Трамп неоднократно выражал недовольство заключенной летом 2015 года сделкой и грозился выйти из нее, если соглашение не удастся "исправить".