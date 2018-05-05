Буша-старшего выписали из больницы

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Экс-президент США 93-летний Джордж Буш-старший выписан из больницы, врачи оценивают его состояние как хорошее, сообщил в Twitter официальный представитель семьи Джим Макграт.

"Президент Джордж Буш-старший был выписан из больницы Хьюстона после лечения инфекции. Его доктора сообщают, что у него все в порядке, и он счастлив вернуться домой", — говорится в сообщении.

В конце апреля сообщалось, что экс-президент США попал в больницу с инфекцией. Позже Джим Макграт сообщил, что Буш-старший чувствует себя лучше, однако пробудет в реанимационном отделении около недели.