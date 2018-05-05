МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Следователи команды спецпрокурора США Роберта Мюллера пытались опросить российского миллиардера Виктора Вексельберга, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.

Инцидент, по информации издания, произошел около двух месяцев назад в нью-йоркском аэропорту, когда бизнесмен вышел из бизнес-джета.

Следователи, работающие с Мюллером, как пишет NYT, остановили Вексельберга, попытались досмотреть его гаджеты и опросить его.

Причина действий следователей неизвестна, поскольку, как отмечает газета, ничто не указывает на то, что Мюллер подозревает Вексельберга в каких-либо нарушениях.

Издание считает, что команду спецпрокурора мог заинтересовать факт присутствия Вексельберга на инаугурации президента США Дональда Трампа или на организованном телеканалом RT ужине в России в 2015 году, где в качестве гостей присутствовали президент РФ Владимир Путин и будущий помощник Трампа Майкл Флинн.

Кроме того, "потенциальным интересом" для команды Мюллера мог быть бизнес миллиардера на Кипре. Издание отмечает, что министр торговли США Уилбур Росс ранее входил в руководство одного из крупнейших банков Кипра, в который инвестировал Вексельберг.

Представитель Мюллера отказался от комментариев, адвокат и представитель Виктора Вексельберга также пока не прокомментировали эту информацию.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".

В конце апреля комитет по разведке палаты представителей США представил полную версию рассекреченного доклада своего расследования по "российскому делу". Полная 250-страничная версия детализировала оглашенный ранее краткий вывод о том, что Россия вмешивалась в выборы в США 2016 года, но никакого "сговора" между штабом Дональда Трампа и Москвой не было. Как и ожидалось, доклад приняло республиканское большинство комитета по разведке, в то время как демократы изначально выразили несогласие с выводами документа.