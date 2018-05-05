На Гавайях произошло землетрясение магнитудой 5,4

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на Гавайях близ селения Леилани-Эстейтс, где ранее объявили эвакуацию из-за извержения вулкана, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Толчки зафиксированы в пятницу в 21.32 по времени UTC (00.30 субботы мск).

Эпицентр землетрясения располагался в 18 километрах к юго-западу от Леилани-Эстейтс. Очаг находился на глубине 6,9 километра. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

Ранее сообщалось, что власти Гавайских островов объявили эвакуацию населения после извержения вулкана Килауэа. СМИ сообщали, что распоряжение об эвакуации затронуло около 10 тысяч человек.