Хейли: Совбез ООН не смог принять заявление с осуждением выступления Аббаса

ООН, 5 мая — РИА Новости. Совет Безопасности ООН не смог принять заявление с осуждением антисемитских высказываний палестинского лидера Махмуда Аббаса. С соответствующим сообщением выступило постпредство США при ООН в пятницу.

"Отвратительные антисемитские заявления палестинского лидера явно подрывают перспективы ближневосточного мирного процесса. Когда Совет Безопасности не может достичь консенсуса в порицании таких действий, это только подрывает доверие к ООН в разрешении критических проблем", — говорится в распространенном заявлении постпреда Никки Хейли.

В недавней речи Аббаса, как пишут СМИ, он утверждал, что европейские евреи были объектом ненависти и подвергались гонениям из-за того, что занимались ростовщичеством. Евросоюз уже выступил с заявлением по этому поводу. ЕС считает неприемлемыми некоторые высказывания палестинского лидера Махмуда Аббаса об Израиле и Холокосте, подобная риторика лишь подыгрывает тем, кто выступает против решения палестино-израильского конфликта по принципу двух государств, заявили в среду в европейской внешнеполитической службе.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил палестинского лидера Махмуда Аббаса в антисемитизме и отрицании Холокоста, призвав мировое сообщество осудить его высказывания.

Спецпредставитель ООН по ближневосточному урегулированию Николай Младенов в свою очередь призвал мировых лидеров противостоять антисемитизму в мире после высказываний палестинского лидера о Холокосте.