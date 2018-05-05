Лукашевич назвал лицемерными обвинения в адрес Гапоненко в Латвии

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постоянного совета ОБСЕ выразил обеспокоенность в связи с арестом правозащитника Александра Гапоненко и назвал обвинения в его адрес лицемерными.

В пятницу, 20 апреля, полиция безопасности Латвии задержала Гапоненко по подозрению в "деятельности, направленной против независимости страны". Гапоненко является активным противником перевода школ национальный меньшинств на латышский язык обучения. Он также известен своей пророссийской позицией. Гапоненко был помещен в Рижскую центральную тюрьму. Москва призвала Ригу освободить его.

"По версии латвийских властей, деятельность А.В. Гапоненко якобы направлена на подрыв "государственного суверенитета, территориальной целостности, государственной власти и государственного строя" Латвии, а также разжигание межнациональной розни. По сути же его арестовали за антинацистские публикации в сети Facebook. Правозащитнику грозит реальный срок заключения до восьми лет лишения свободы. Считаем такие обвинения абсурдными", — сказал Лукашевич.

"Обвинения А.В. Гапоненко в "разжигании межнациональной розни" выглядят лицемерными на фоне подчеркнуто безразличного отношения правящей коалиции Латвии к реальным проявлениям такого рода. Достаточно вспомнить призывы местных национал-радикалов сгонять "неграждан" и "нелояльных" русскоязычных жителей в "гетто", — отметил он.

Лукашевич заявил, что эта ситуация показывает предвзятость и политику двойных стандартов Риги в отношении инакомыслящих, у которых есть смелость говорить о дискриминации властей Латвии. "Все это вызывает справедливое негодование той части латвийского общества, чей голос и права власти предпочитают игнорировать", — подчеркнул он.

Лукашевич добавил, что такие шаги со стороны латвийского руководства демонстрируют отличие "между заявлениями о приверженности демократическим ценностям и методами реальной политики Риги".

Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич призвал структуры организации отреагировать на арест в Латвии правозащитника Александра Гапоненко. Лукашевич также решительно осудил заключение Гапоненко под стражу, выразив надежду, что "Рига не пойдет по пути развязывания "охоты на ведьм" против несогласных с ее политикой в отношении "неграждан".