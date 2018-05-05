Двести лет Марксу. Какие его прогнозы сбылись, а какие — нет

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости, Игорь Гашков. Создатель научного коммунизма и борец с социальной несправедливостью Карл Маркс родился 200 лет назад — 5 мая 1818 года. Своей целью он считал преобразование общества путем обобществления крупной собственности. При жизни ему удалось сплотить вокруг себя группу единомышленников, признававших значение его теоретических работ. После смерти он превратился в символ леворадикального политического движения, пришедшего в ХХ веке к власти во многих странах, включая Россию. Некоторые идеи Маркса стали частью современной культуры, другие отвергнуты и преданы забвению.

Клякса на френче Маркса

Немецкий мыслитель смог посмотреть на общество глазами бедных, однако сфокусировал свое внимание только на одной их страте — фабричных рабочих. Другие социальные группы, в том числе не самые привилегированные, не пользовались его доверием.

Марксистские режимы XX века превратили слабые стороны учения своего идеолога в пороки, обрушив репрессии на средний класс: малый бизнес, духовенство и зажиточных крестьян. Попытка перевернуть социальную пирамиду, поставив во главе общества самых бедных, не оправдалась и привела к массовой эмиграции квалифицированных кадров в начале советской эпохи и кадровому кризису КПСС на ее излете.

Несмотря на сотни тысяч жертв и неудачу реального социализма, марксистские идеи трудно вычеркнуть из современной культуры. Их по-прежнему разделяют миллионы людей, причем многие даже не подозревают, что на них повлиял Карл Маркс.

В чем Маркс был прав



Некоторые из марксистских тезисов популярны и в наше время, прежде всего касающиеся гуманизма, который в современном мире понимают шире, чем Карл Маркс.

По словам доцента МГУ Бориса Межуева, к позитивной части наследия Маркса относится стремление сделать экономику более человечной — немецкий философ называл это прекращением эксплуатации человека человеком. "Другая сильная сторона марксистского учения, важная и по сей день, — это отвержение расизма и социального дарвинизма. Ни то ни другое не получило поддержки российского общества, и это можно назвать положительным результатом столкновения нашей страны с марксизмом", — говорит философ.

© AFP 2018 / Harald Tittel Cувенирная купюра номиналом в ноль евро с изображением Карла Маркса © AFP 2018 / Harald Tittel Cувенирная купюра номиналом в ноль евро с изображением Карла Маркса

Коллективное отстаивание своих прав, в том числе социальных — тоже наследие Карла Маркса. "Без совместных действий по борьбе за окружающую среду экологические проблемы не решить, и это восходит к Марксу", — считает социолог Борис Кагарлицкий. По его мнению, основателя коммунизма следует признать подлинным демократом. "Маркс выступал за народовластие, и если строительство коммунизма в СССР завершилось безуспешно, то в том числе из-за недостатка плюрализма мнений", — отмечает он.

В чем Маркс заблуждался

Некоторые сторонники Маркса считают все его идеи правильными. Такой точки зрения придерживается профессор МГУ Сергей Черняховский. "Маркс — как Ньютон. До сих пор актуально все: и борьба классов, и перераспределение добавочной стоимости. И приоритет материальных отношений над духовной надстройкой", — говорит он.

Противники Маркса подчеркивают, что в своем анализе он не смог предвосхитить новую тенденцию экономического развития общества — переход в постиндустриальную стадию — и предвидел будущее неверно. Сосредоточившись на промышленном пролетариате, мыслитель упускал из виду главное.

"Одна из главных неудач Маркса — то, что он связывал все свои ожидания с фабрично-заводскими рабочими. И не мог представить себе, что революция произойдет вовсе не там, где их было большинство. Маркс ждал революций в промышленно развитых странах, а они победили там, где индустрия только создавалась", — рассказал РИА Новости публицист и политик Николай Стариков. В особенности неточен Маркс оказался в случае с Северной Кореей, где коммунистический режим, существующий по сей день, сформировался задолго до индустриализации.

"Это создавало проблемы северокорейским левым во главе с Ким Ир Сеном. По учению Маркса, на Дальнем Востоке революция сначала должна была произойти в Японии и только потом перекинуться на менее развитые страны. Получилось совершенно по-другому, и идеи чучхе пришлось подгонять под марксизм. И даже признать ограниченность марксизма в некоторых вопросах", — говорит доцент ИСАА при МГУ имени Ломоносова Константин Асмолов.

Не наблюдая особых революционных перспектив в России, Маркс не почувствовал коммунистического будущего страны и потому отнесся к ней негативно. "Основания считать его недружественным Российской империи имеются. Дело здесь, впрочем, было не в каких-то расистских предрассудках. Просто Маркс видел в петербургской монархии большое консервативное государство, мешающее социальным переменам. И не желал ему ничего хорошего", — объясняет Стариков.

По мере того как число революционеров в России росло, отношение Маркса менялось к лучшему. В СССР был культ Маркса. После крушения Советского Союза былого кумира развенчали. Потом установился баланс. Сегодня в симпатиях к марксизму, согласно опросу ВЦИОМ, признается треть россиян.