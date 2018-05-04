Лишиться разрешения на жительство в США могут 57 тысяч граждан Гондураса

ВАШИНГТОН, 4 мая — РИА Новости. Министерство внутренней безопасности США распространило в пятницу решение, согласно которому 57 тысяч граждан Гондураса могут лишиться разрешения на жительство в Соединенных Штатах после 5 января 2020 года.

Граждане Гондураса лишатся статуса "временно защищенных" в США, который был им предоставлен в 1999 году из-за последствий урагана "Митч", причинившего большие разрушения в Гондурасе. Тем, кто сейчас пользуется этим статусом для пребывания в США, нужно либо покинуть страну в течение последующих 18 месяцев, либо получить какой-либо другой иммиграционный статус для дальнейшего проживания в США.

В заявлении министра внутренней безопасности Кирстен Нильсен говорится, что с 1999 года положение в Гондурасе значительно улучшилось, экономика в достаточной степени восстановилась.