Трамп вновь пообещал защитить право американцев на ношение оружия

ВАШИНГТОН, 4 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вновь пообещал оградить от нападок вторую поправку конституции, которая дает право на ношение оружия.

Дебаты о необходимости ограничения оборота оружия вновь активизировались после того, как бывший ученик застрелил в школе во Флориде 17 человек. Тогда Трамп уже говорил о том, что будет защищать вторую поправку, однако с тех пор больше не затрагивал эту тему, несмотря на прошедшие потом по всей стране массовые акции протеста с требованием ужесточить законодательство в сфере оборота оружия.

"У вас есть администрация (президента – ред.), которая борется за защиту вашей второй поправки, и мы защитим вторую поправку. Дарованные второй поправкой права под осадой, но они никогда не будут под осадой, пока я президент", — сказал он в пятницу на собрании членов Национальной стрелковой ассоциации в Далласе.

Трамп не обошел стороной и тему безопасности в школах, напомнив об инциденте во Флориде. По его словам, 98% инцидентов со стрельбой происходят в местах, где ношение оружия запрещено.

"Нет более привлекательного знака для массового убийцы, чем табличка, на которой сказано "Эта школа – территория без оружия". Заходи и бери нас", — заявил он.

Трамп заверил, что его администрация плотно занимается темой разработки системы раннего предупреждения инцидентов, реагирования на информацию от общества о возможной подготовке нападения.

"Я недавно подписал закон, который предусматривает выделение двух миллиардов долларов на усовершенствование школьной безопасности, в том числе финансирование обучения и закупки металлодетекторов, охраны и (проверок – ред.) психического здоровья. Психическое здоровье — это большая тема. В Паркленде это было примером номером один", — сказал Трамп.

По его словам, подписанный закон также затрагивает тему проверок биографии тех, кто планирует закупать оружие.

"Мы убеждены в том, что хорошо обученные преподаватели должны иметь скрытое оружие. Они же хорошо обучены. И нам нужны хорошо обученные охранники", — продолжил американский президент.

Ранее участники массовых протестов, в которых приняли участие сотни тысяч человек, критиковали его предложение о вооружении учителей. Они требовали поднять возрастной порог для покупки оружия с 18 до 21 года, запретить продажу штурмового оружия или изделий на его основе, а также ввести тщательные проверки тех, кто хочет купить оружие. —0-