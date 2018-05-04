СМИ узнали, что глава МИД Чехии Стропницкий хочет уйти из большой политики

ПРАГА, 4 мая — РИА Новости. Вице-премьер и глава МИД Чехии Мартин Стропницкий в ближайшие дни объявит о своем намерении покинуть большую политику, расстанется с ведомством и займет пост посла республики в Израиле, сообщил в пятницу вечером пражский портал Aktualne со ссылкой на источники в правительстве, которое на этой неделе уже приняло решение о направлении Стропницкого послом в Тель-Авив.

"Да, Стропницкий будет послом в Израиле. Он сам принял такое решение, не хочет быть министром и намерен вообще уйти из большой политики", — сообщил изданию один из коллег Стропницкого по правительству.

Стропницкий с 2011 года является заместителем председателя правящего движения ANO, которое возглавляет премьер Андрей Бабиш. С декабря 2017 года является вице-премьером и руководит дипведомством, в течение четырех предыдущих лет возглавлял минобороны.

Стропницкий широко известен в Чехии как успешный театральный режиссер, а также актер театра и кино. В 1990-е годы он пришел на работу в центральный аппарат МИД, затем был послом сначала в Португалии, позднее — в Италии и Ватикане. После возращения на родину вернулся к своей главной профессии, снимался в кино и возглавлял популярный пражский Театр на Виноградах.

Много шума вызвал инцидент в июне 2015 года, когда в дом Стропницкого неизвестные лица бросили бутылку с зажигательной смесью, которая не сработала, никто из членов семьи тогдашнего главы минобороны не пострадал. Сам министр в тот вечер находился в отъезде.

По обнаруженным на бутылке отпечаткам пальцев полиция обвинила в нападении на дом Стропницкого российского студента и участника анархистского движения Игоря Шевцова, однако позднее обвинения с него были сняты.