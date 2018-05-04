Россия сообщила Литве о завершении процедур по демаркации госграницы

ВИЛЬНЮС, 4 мая — РИА Новости. Документы о демаркации государственной границы между Литвой и Россией вступили в действие после получения сообщения от МИД России о завершении необходимых процедур, сообщила в пятницу пресс-служба МИД Литвы.

"После получения сообщения от МИД России о завершении обязательных внутренних процедур 26 апреля окончательно завершен процесс по демаркации литовско-российской государственной границы", — говорится в сообщении. Министерство добавляет, что документы по демаркации границы вступили в силу.

В декабре прошлого года посол по особым поручениям МИД Литвы Гинтаутас Васюлис и посол МИД России Алексей Обухов подписали документы о демаркации общей литовско-российской государственной границы.

В январе этого года кабинет министров прибалтийской республики утвердил пакет документов по демаркации границы с Россией, ставший последним этапом демаркации литовской госграницы. В апреле российское правительство утвердило протокол о демаркации границы с Литвой.

Основной этап демаркации границы Литвы и России завершился в декабре 2015 года установлением последнего пограничного знака возле пункта пропуска "Кибартай-Чернышевское" (Калининградская область Российской Федерации).

По данным МИД Литвы, совместная литовско-российская демаркационная комиссия была сформирована в 2006 году. С начала работы комиссии состоялось 43 заседания. За годы работы комиссии было установлено 559 пограничных знаков.