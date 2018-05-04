Украинские националисты хотят устроить акцию на Крымском мосту

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Украинские радикалы намерены провести акцию на мосту через Керченский пролив. Об этом заявил глава группировки "Организация украинских националистов" (ОУН)* Николай Коханивский в интервью изданию "Обозреватель".

"Очень может быть, что на Крымском мосту появится какой-то плакат", — сказал он.

Коханивский пояснил, что украинские радикалы собираются разместить слова "Крым — Украина" либо экстремистские лозунги, а также отметил, что ОУН* в дальнейшем собирается осуществлять подобные акции и в Крыму. Вместе с тем радикал подчеркнул, что совместных акций на мосту с движением Femen в планах его организации пока нет.

Незаконное вторжение

Инициативу Коханивского прокомментировал в своем Facebook член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Он предупредил, что действия украинских радикалов российкие власти будут рассматривать как "незаконное вражеское вторжение" и реагировать соответственно.

"Ни одна нога украинского националиста не вступит на Крымский мост. Лучше не пробовать!" — подчеркнул сенатор.

Заместитель председателя комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заверил, что у властей полуострова достаточно сил и средств, чтобы предотвратить подобные акции украинских радикалов, которые, по его словам, "перепутали Россию с Украиной".

"В Крыму, я уверен, что подобные акции не пройдут <…> Поэтому это пустое заявление, не более того", — сказал парламентарий.

"Отдает театральностью"

Пропагандистская кампания против России строится на опыте диссидентов 70-х годов, считает крымский политолог Владимир Джаралла.

"Вот и в данном случае готовится некая акция, которая должна попасть в центр внимания СМИ и тем самым привлечь к себе внимание", — заявил он в эфире радио Sputnik.

По мнению политолога, радикалы могут попытаться приурочить свою акцию к годовщине депортации с полуострова крымских татар, которая приходится на 18 мая. Джаралла напомнил, что эта дата масштабно отмечалась в Крыму в то время, когда он находился в составе Украины.

"Все это, конечно, отдает некоторой театральностью", — отметил он.

Кто такой Коханивский

Лидер ОУН* известен своими провокационными заявлениями. Так, в феврале после нападения радикалов на здания Сбербанка и Россотрудничества в Киеве он призвал продолжать погромы, пока власти не запретят работу российских структур на Украине.

Также Коханивский в 2017 году заявлял о намерении ОУН* сорвать проведение акции "Бессмертный полк" в украинской столице. В результате столкновений националистов с сотрудниками правоохранительных органов в различных городах Украины пострадали восемь полицейских.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.