После инаугурации Путина Россия и Запад найдут общие точки, считает Додон

КИШИНЕВ, 4 мая — РИА Новости. Молдавия заинтересована в диалоге между Россией и Западом, нынешнее геополитическое противостояние может прекратиться после президентской инаугурации Владимира Путина, сказал президент Молдавии Игорь Додон в эфире телеканала NTV Moldova.

"Я думаю, что Россия и Запад после инаугурации Владимира Путина будут искать общие точки, потому что противостояние, которое сейчас происходит, никому не выгодно — нельзя своего геополитического оппонента загонять в угол. Я думаю, что все стороны хотят договориться", — сказал Додон.

Он отметил, что Молдавия заинтересована в диалоге, поскольку хочет развивать отношения и с Россией, и с ЕС, и с США.

"Нам этот диалог выгоден, так больше шансов, что нас не будут трогать и мешать, а помогут решить приднестровскую проблему. Я надеюсь, что диалог начнется", — добавил президент.

Глава Молдавии сказал, что для этого есть важные сигналы, и первый из них — это экономический форум в Санкт-Петербурге, который состоится 24-26 мая. По информации Додона, в нем примут участие рекордное количество американских корпораций.

Ранее президент Молдавии заявлял, что республика не станет членом Европейского союза.

Додон вступил в должность президента Молдавии 23 декабря 2016 года. Согласно своей предвыборной программе, он намерен восстановить стратегическое партнерство с Россией, вернуть молдавскую продукцию на рынок РФ и нормализовать сотрудничество в энергетике. Он неоднократно заявлял, что Молдавии "жизненно необходимо восстановить отношения с Россией".

Инаугурация президента РФ пройдет 7 мая.

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