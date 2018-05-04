После инаугурации Путина Россия и Запад найдут общие точки, считает Додон

КИШИНЕВ, 4 мая — РИА Новости. Молдавия заинтересована в диалоге между Россией и Западом, нынешнее геополитическое противостояние может прекратиться после президентской инаугурации Владимира Путина, сказал президент Молдавии Игорь Додон в эфире телеканала NTV Moldova.
Он отметил, что Молдавия заинтересована в диалоге, поскольку хочет развивать отношения и с Россией, и с ЕС, и с США.
"Нам этот диалог выгоден, так больше шансов, что нас не будут трогать и мешать, а помогут решить приднестровскую проблему. Я надеюсь, что диалог начнется", — добавил президент.
Глава Молдавии сказал, что для этого есть важные сигналы, и первый из них — это экономический форум в Санкт-Петербурге, который состоится 24-26 мая. По информации Додона, в нем примут участие рекордное количество американских корпораций.
Додон вступил в должность президента Молдавии 23 декабря 2016 года. Согласно своей предвыборной программе, он намерен восстановить стратегическое партнерство с Россией, вернуть молдавскую продукцию на рынок РФ и нормализовать сотрудничество в энергетике. Он неоднократно заявлял, что Молдавии "жизненно необходимо восстановить отношения с Россией".
Инаугурация президента РФ пройдет 7 мая.
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