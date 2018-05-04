Пентагон предложил разместить в Норфолке объединенное командование НАТО

ВАШИНГТОН, 4 мая — РИА Новости. Пентагон предложил разместить в Норфолке, штат Виргиния, новое объединенное командование НАТО по Атлантическому региону, говорится в сообщении Пентагона.

"Новое командование объединенной группировки в Норфолке сможет успешно проводить операции по всему спектру миссий альянса в трансатлантическом регионе", — говорится в сообщении Пентагона.

Решение о размещении командования будет принимать Совет НАТО.

В Норфолке расположена главная военно-морская база ВМС США на восточном побережье страны.