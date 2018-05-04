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"Русский союз Латвии" проинформирует ЕС о политических репрессиях в стране

21:5404.05.2018
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© Sputnik / Сергей МелконовПерейти в фотобанкУчастники Марша разгневанных родителей в Риге. Архивное фотоУчастники Марша разгневанных родителей в Риге. Архивное фото
© Sputnik / Сергей Мелконов
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РИГА, 4 мая — РИА Новости. Партия "Русский союз Латвии" (РСЛ) категорически протестует против политических репрессий и использования Полиции безопасности (ПБ) в качестве инструмента для их осуществления и намерена проинформировать о них Европейский союз, говорится в опубликованном в пятницу заявлении РСЛ в ответ на решение ПБ возбудить уголовное дело в отношении защитников русских школ.

Шествие в защиту русских школ в Риге. 1 мая 2018
© Sputnik / Sergey Melkonov
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Полиция безопасности ранее возбудила уголовный процесс в связи с проходившем в конце марта мероприятием "Вселатвийское родительское собрание", которое было организовано при участии РСЛ. Полиция подозревает, что во время проходившего 31 марта мероприятия, возможно, осуществлялись противоправные действия.

"Уголовное дело возбуждено якобы за действия, подпадающие под статьи уголовного кодекса из раздела "За преступления против государства", а также под другие статьи. ПБ возбудила дело, "чтобы предотвратить возможные попытки под прикрытием легитимной деятельности осуществить противоправные действия". Поскольку под "противоправными действиями" полиция подразумевает проведение мирного собрания, сама эта формулировка является антиконституционной. Статьи 100, 102 и 103 Сатверсме защищают свободу собраний, право участия в политических партиях и свободу слова", — сказано в заявлении партии.

Участники Марша разгневанных родителей в Риге. 4 апреля 2018
© Sputnik / Сергей Мелконов
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"Можете уезжать": Минюст Латвии ответил противникам реформы образования
В РСЛ считают, что против партии осуществляются политические репрессии.

"Организация политических репрессий против легальной партии, действующей законными средствами, ставит Латвию на грань тоталитарной диктатуры. Мировое сообщество и, в частности, Европейский союз об этом обязательно узнают и не оставят без последствий. Латвия рискует попасть в полную изоляцию", — сказано в заявлении партии.

Первомайская демонстрация штаба защитников русских школ в Риге. Архивное фото
© Sputnik / Сергей Мелконов
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Депутат ЕП прокомментировал дело против защитников русских школ Латвии
В Латвии проживают около 2 миллионов человек, из них около 40% — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский, русский имеет статус иностранного.

Сейм Латвии 23 марта в окончательном третьем чтении утвердил поправки к закону "Об образовании", предусматривающие перевод всех школ на государственный язык обучения к 2021-2022 учебному году. Президент Раймондс Вейонис 2 апреля подписал закон.

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