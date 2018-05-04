Пашинян призвал сторонников к бдительности из-за риска "контрреволюции"

Лидер оппозиционного движения Мой шаг Никол Пашинян во время митинга на площади Республики в Ереване. Архивное фото

Лидер оппозиционного движения Мой шаг Никол Пашинян во время митинга на площади Республики в Ереване. Архивное фото

ЕРЕВАН, 4 мая – РИА Новости. Лидер оппозиции Армении Никол Пашинян, кандидат на пост премьер-министра Армении, заявил об угрозе "контрреволюции" и призывает сторонников к бдительности.

"Контрреволюция не дремлет, нужно быть готовым каждую секунду… У нас не должно быть иллюзий, что коррумпированная система легко сдастся. Не исключаю сценариев вовлечения оппозиционных сил в контрреволюционные процессы. Мы должны быть бдительны и способны на очень быстрые действия", — заявил Пашинян в видеообращении, размещенном в Facebook.

Акции протеста начались в Армении с 13 апреля, когда оппозиция выступила против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера. Спустя несколько дней оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на это, парламент избрал Саргсяна главой кабмина, однако менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся протестов.

При этом у оппозиции 2 мая не хватило голосов в парламенте, чтобы избрать премьером своего лидера Никола Пашиняна. Согласно закону, через неделю парламент попытается вновь избрать премьера. Если депутаты не смогут избрать главу кабмина, законодательный орган будет автоматически распущен. В правящей Республиканской партии Армении сообщили, что в ходе голосования 8 мая поддержат кандидата в премьеры, которого выдвинет треть состава парламента. Ранее в Армении вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.