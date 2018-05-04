Адвокат рассказал, для чего Трамп платил за молчание порноактрисе

ВАШИНГТОН, 4 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп платил за молчание порноактрисе Сторми Дэниелс, чтобы защитить свою семью от обвинений, а не потому, что баллотировался в президенты, заявил один из адвокатов Трампа, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани.

"Оплата была произведена для того, чтобы разрешить вопрос с частными, ложными обвинениями, чтобы защитить семью президента. Это было бы сделано в любом случае, вне зависимости от того, был бы он кандидатом или нет", — говорится в заявлении Джулиани.

Джулиани ранее заявил в эфире телеканала Fox News, что Дональд Трамп возместил своему адвокату Майклу Коэну 130 тысяч долларов, которые тот заплатил порноактрисе Сторми Дэниелс (настоящее имя Стефани Клиффорд) за молчание о ее связи с президентом. До этого Трамп заявлял, что не знал о деньгах, которые его адвокаты выплатили Дэниелс.

После заявлений Джулиани Белый дом был вынужден признать, что в какой-то момент Трамп узнал о предназначении средств, хотя по-прежнему утверждал, что в момент передачи денег это не было известно Трампу.

Заявления Джулиани могут в теории привести к юридическим проблемам для Трампа. Сам Трамп заявил в пятницу, что Джулиани работает на него совсем недолго и "разберется в фактах".

Как ранее сообщали СМИ, отношения между актрисой и Трампом завязались спустя год после его женитьбы на Меланье Трамп в 2006 году. Порноактриса сначала опровергла сообщения о своей связи с Трампом.

Однако затем стало известно, что Клиффорд подала иск в верховный суд Лос-Анджелеса, в котором заявила, что заключенное ею соглашение о неразглашении информации о связи с Трампом недействительно. В этом же иске она сообщила, что связь с Трампом у нее была в 2006-2007 годах.