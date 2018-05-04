В лондонском аэропорту "Хитроу" изъяли 50 крокодилов, сообщили СМИ

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Пограничники изъяли 50 крокодилов, нелегально ввезенных в Британию, в лондонском аэропорту "Хитроу", пишет газета Evening Standard.

Годовалые крокодилы прибыли в Британию из Малайзии, их должны были доставить на одну из ферм для разведения и употребления в пищу. Однако при перевозке животных были нарушены правила транспортировки – в пяти контейнерах, каждый из которых предназначен для перевозки четырех крокодилов, находилось 50 рептилий. При любом нарушении правил транспортировки, разрешения на ввоз считаются недействительными, отмечает газета.

"Крокодилы начали нападать друг на друга во время перелета, так как пространство было ограничено, их благополучию уделили мало внимания", — сообщил сотрудник погранслужбы. По его словам, неподобающие условия привели к смерти одного из крокодилов.

Сейчас животные находятся в безопасности, в ближайшее время планируется вернуть их на родину, пишет издание.