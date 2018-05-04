Задержанный националистами в Киеве бразилец общается с сотрудниками СБУ

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости. Задержанный националистами в Киеве гражданина Бразилии Рафаэль Лусварги сейчас общается с сотрудниками Службы безопасности Украины, сообщила пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская.

В пятницу члены украинской националистической партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов" (против участников которого в РФ возбуждены уголовные дела) заявили, что задержали в Киеве гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги, который ранее был осужден на Украине по обвинению в участии в боях на стороне самопровозглашенной Донецкой народной республики. Националисты привели его к зданию Службы безопасности Украины, чтобы передать правоохранителям. Сам Лусварги заявил, что после того, как его приговор был отменен, он жил в монастыре в Киеве и в пятницу отправился в посольство Бразилии. Он также сообщил, что не поддерживает контактов с ополченцами.

"Бразилец Рафаэль Маркус Лусварги сейчас общается с сотрудниками СБУ… Сейчас мы будем проводить работу с этим человеком и потом сообщим вам о деталях", — говорится в сообщении Гитлянской Facebook.

Лусварги был задержан украинскими правоохранителями в октябре 2016 года в аэропорту "Борисполь", сразу после его прибытия на Украину. Печерский районный суд Киева приговорил его к 13 годам лишения свободы по обвинению в участии в боях на стороне ДНР. Позднее приговор был отменен из-за процессуальных нарушений, Лусварги был освобожден.