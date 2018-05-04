МИД Украины потребовал освободить экипаж задержанного судна

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости. Украина считает незаконным задержание российскими пограничниками в Черном море рыболовецкого судна, требует освободить экипаж, говорится в заявлении украинского МИД, опубликованном в пятницу.

"Украина заявляет категорический протест против незаконного задержания Российской Федерацией украинского рыболовецкого судна ЯМК 0041 и его экипажа вблизи крымского побережья… Украина требует безотлагательно освободить рыболовецкое судно и его экипаж", — говорится в заявлении МИД Украины на сайте ведомства.

Как сообщило ранее крымское пограничное управление ФСБ РФ, украинское рыболовецкое судно "ЯМК-0041", незаконно добывавшее камбалу в исключительной экономической зоне России (западнее мыса Тарханкут), было задержано в пятницу в Черном море пограничным сторожевым кораблем РФ "Аметист". Судно и экипаж — пять граждан Украины — доставлены в Крым "для проведения процессуальных действий". Пограничники подчеркнули, что действовали "в строгом соответствии с международным морским правом". Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, в свою очередь, заявил, что задержанное судно не имело разрешения на пересечение украино-российской границы.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".