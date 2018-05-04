В Армении посмертно награжден полицейский, погибший от пули грабителя банка

ЕРЕВАН, 4 мая – РИА Новости. Начальник полиции Армении Владимир Гаспарян наградил посмертно сотрудника полка патрульно-постовой службы, погибшего 3 мая при обезвреживании вооруженного мужчины, напавшего на отделение банка, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Полицейский полка патрульно-постовой службы, старший прапорщик Ара Шахгулян награжден посмертно медалью "За подвиг". Медалью "За укрепление сотрудничества", также посмертно, награжден сотрудник охранной службы "Армобил" Хачатур Галстян", — говорится в сообщении на сайте полиции.
Ведомственные награды вручены также принявшим участие в операции полицейским, помогавшим им гражданским лицам и раненому охраннику.