США направили 12 истребителей и 260 военнослужащих на учения в Болгарию

Истребители F-15C и F-15E ВВС США в небе. Архивное фото

Истребители F-15C и F-15E ВВС США в небе. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 4 мая — РИА Новости. ВВС США направили 12 истребителей F-15 и 260 военнослужащих для участия в американо-болгарских учениях Thracian Eagle 2018, сообщает командование.

"Двенадцать (самолетов) F-15s ВВС США из состава авиации Национальной гвардии в Орегоне и Массачусетсе прибывают в Граф-Игнатиево, Болгария, для участия в совместных болгаро-американских летных учениях Thracian Eagle 2018", — сообщается в пресс-релизе американских ВВС.

Также поддержку американской авиации оказывают 40 военнослужащих 52-го авиационного крыла, размещенные на авиабазе Шпангдалем в Германии.