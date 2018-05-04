ОБСЕ заявляет о росте числа нарушений перемирия в Донбассе

МИНСК, 4 мая — РИА Новости. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что в последнее время в Донбассе выросло число нарушений перемирия.

"К сожалению, в последние дни (число нарушений — ред.) очень высокое", — сказал Сайдик журналистам в пятницу в Минске.

По его словам, есть дни, когда число нарушений ниже, а есть дни с большим количеством нарушений. "В среднем число нарушений выросло", — подчеркнул дипломат.

Ранее в самопровозглашенной Донецкой народной республике заявили о высоком уровне эскалации в Донбассе. По данным представителя ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, подгруппа по безопасности на встрече в Минске обсудила резкое обострение ситуации в районе подконтрольных ДНР населенных пунктов Докучаевск и Зайцево. В Киеве также заявили, что эскалация в Донбассе усиливается как по количеству обстрелов, так по типам применяемого оружия.