ЦИК готов помочь посольству Турции при проведении досрочного голосования

МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Российский Центризбирком готов при необходимости оказать турецкой стороне помощь в период проведения досрочного голосования на выборах президента и парламента страны, которое будет проходить в июне в посольстве Турции в Москве и генконсульствах в Петербурге, Казани и Новороссийске, сообщил РИА Новости член ЦИК России Василий Лихачев.

Он отметил, что Центризбирком недавно получил от министерства иностранных дел РФ копию ноты посольства Турецкой республики в Москве относительно проведения в посольстве, а также генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Казани и Новороссийске досрочного голосования на выборах президента и парламента Турции. Согласно документу, такое досрочное голосование для турецких граждан, находящихся в России, планируется организовать в период с 1 по 24 июня.

"ЦИК готов войти в прямой контакт с посольством Турецкой республики в Москве и обсудить вопросы эффективного досрочного голосования, в том числе, исходя из высокого уровня политического диалога между Москвой и Анкарой", — сказал Лихачев, курирующий в ведомстве вопросы международного взаимодействия.

По его мнению, такого рода обращение посольства Турции в адрес российского МИД и, соответственно, Центризбиркома говорит о хорошем международном сотрудничестве, высоком уровне доверия между сторонами.

"Мы готовы в случае необходимости оказать какую-то техническую помощь посольству Турции и генеральным консульствам Турецкой республики в период проведения досрочного голосования", — добавил член ЦИК.

Ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган объявил, что досрочные президентские и парламентские выборы пройдут в стране 24 июня. По его словам, это связано с необходимостью скорейшего перехода на президентскую систему правления. Парламент Турции позже одобрил соответствующий законопроект.