Киев ничего не сделал для решения кризиса в Донбассе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 4 мая — РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в политической подгруппе, исполняющая обязанности главы МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что за более чем три года Киев не сделал ни одного реального шага в вопросе политического урегулирования ситуации в Донбассе.

"За более чем три года со стороны Украины не сделано ни одного реального шага по урегулированию конфликта, зато высказываются и закрепляются законодательно намерения по реализации силового захвата наших территорий", — говорится в заявлении Никоноровой, распространенном пресс-службой МИД ДНР.

По ее словам, ни один из вопросов политического блока так и не был согласован, "ни одно решение не было зафиксировано из-за отсутствия официальной позиции Украины и постоянных отказов ее представителей от уже достигнутых консенсусов".

"В очередной раз призываем Киев прекратить эскалацию напряженности как на фронтах, так и на минской площадке, и приступить наконец к реальным действиям по возобновлению мира в Донбассе. Это сложный процесс, однако при посредничестве ОБСЕ и Российской Федерации, а также при должном давлении на Киев со стороны международного сообщества, мы надеемся на изменение подхода украинской стороны к переговорам в пользу конструктивного и открытого диалога", — добавила Никоорова.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.