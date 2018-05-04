Украина гарантировала соблюдение минских договоренностей, заявил Грызлов

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. На заседании контактной группы в Минске обсуждался объявленный Украиной выход из режима антитеррористической операции и переход к "операции объединенных сил" на юго-востоке страны, в этой связи украинская сторона дала гарантии соблюдения минских договоренностей, заявил представитель России в группе Борис Грызлов.

"Контактная группа обсудила ситуацию в связи с заявленным выходом Украины из режима АТО и переходом к "операции объединенных сил". Российская делегация, исходя из своей посреднической миссии, поставила вопрос о гарантиях соблюдения украинской стороной ранее достигнутых договоренностей. Эти гарантии были даны", — заявил Грызлов журналистам по итогам переговоров.

Он подчеркнул, что "представители Украины подтвердили приверженность мирному политико-дипломатическому урегулированию конфликта в Донбассе в рамках Минских соглашений".