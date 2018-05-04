Депутат ЕП прокомментировал дело против защитников русских школ Латвии

РИГА, 4 мая – РИА Новости. Депутат Европарламента и один из лидеров партии "Русский союз Латвии" (РСЛ) Мирослав Митрофанов считает, что возбуждение уголовного дела в отношении организаторов Вселатвийского родительского собрания в Риге является "путем к тоталитарной диктатуре".

Ранее местные СМИ сообщили, что Полиция безопасности возбудила уголовное дело в связи с проведенным 31 марта Вселатвийским родительским собранием, участники которого возражали против перевода школьного образования на латышский язык. Теперь их подозревают в "преступлении против государства".

"Это реакция правящих партий не на Родительское собрание, а на наш прорыв — Первомай в Риге. На шествие в защиту русских школ собралось около 10 тысяч человек", — сказал Митрофанов РИА Новости в пятницу. Он добавил, что наказывать за первомайскую манифестацию – значит опозориться на всю Европу, поэтому "решили задним числом репрессировать за непонятное Родительское собрание"

По его словам, ситуация вызывает опасения, поскольку свидетельствует о том, что власть движется к "тоталитарной диктатуре".

"Оцениваю это как политическую импотенцию властей, не способных на цивилизованную дискуссию с русским меньшинством Латвии. Вместо этого власти натравливают на нас полицию. Это путь к правой тоталитарной диктатуре. Тем, которым это очень нравиться, надо напомнить, что за преступления против демократии придется ответить. Все правые диктатуры в Европе и Латинской Америке завершились наказанием виновных в репрессиях против оппозиции. Этот урок должны помнить политики-националисты, которые натравливают полицию на политиков, представляющих русское национальное меньшинство Латвийской Республики", — сказал Митрофанов.

В Латвии проживают около 2 миллионов человек, из них около 40% — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский, русский имеет статус иностранного.

Сейм Латвии 23 марта в окончательном третьем чтении утвердил поправки к закону "Об образовании", предусматривающие перевод всех школ на государственный язык обучения к 2021-2022 учебному году. Президент Раймондс Вейонис 2 апреля подписал закон.