Киев разместил ракеты в Донбассе вопреки минским соглашениям, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 4 мая — РИА Новости. Украинские силовики разместили два ракетных комплекса "Точка-У" в 30 километрах от линии соприкосновения в Донбассе, что противоречит минским соглашениям, заявил в пятницу исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко.

"По информации от местных жителей, в Новоайдарском районе между населенными пунктами Смоляниново и Муратово расположены два ракетных комплекса "Точка-У". Хочу напомнить, что расстояние от населенного пункта Муратово до линии соприкосновения составляет 30 километров, при этом максимальная дальность стрельбы данного ракетного комплекса – 120 километров", — заявил Филипоненко.

Представитель оборонного ведомства ЛНР призвал наблюдателей СММ ОБСЕ не допустить размещения украинской стороной запрещенного вооружения вблизи линии соприкосновения в Донбассе, чтобы исключить прямую угрозу жизни и здоровью мирных жителей.