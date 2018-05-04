Комиссар СЕ по правам человека сообщила, что следит за делом Гапоненко

МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович в ответ на обращение Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ сообщила, что следит за развитием ситуации в деле арестованного в Латвии правозащитника Александра Гапоненко.

Ранее президентский совет обратился к комиссару Совета Европы с просьбой вмешаться в эту ситуацию — СПЧ высказывает обеспокоенность действиями латвийских властей и полагает, что в данном случае имеет место преследование за правозащитную деятельность.

"Что касается вашего обращения по поводу уголовного преследования г-на Гапоненко в Латвии, мой офис внимательно следит за развитием ситуации и предпринимает необходимые шаги для получения всеобъемлющей информации об этом деле", — говорится в ответе Миятович, поступившем в СПЧ и опубликованном в пятницу на сайте Совета.

"Также мой мандат предусматривает возможность принятия определенных мер реагирования, которые могут быть рассмотрены в зависимости от дальнейшего развития ситуации в данном деле", — отмечено в письмен комиссара СЕ.

В пятницу, 20 апреля, полиция безопасности Латвии задержала Гапоненко по подозрению в "деятельности, направленной против независимости страны". Гапоненко является активным противником перевода школ национальных меньшинств на латышский язык обучения. Он также известен своей пророссийской позицией. Гапоненко был помещен в Рижскую центральную тюрьму. Москва призвала Ригу освободить правозащитника.