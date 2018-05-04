В Минобороны Чехии рассказали о тестировании "Новичка"

Ограждения, выставленные полицией города Солсбери, у входа в парк, где на скамейке были обнаружены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия

Ограждения, выставленные полицией города Солсбери, у входа в парк, где на скамейке были обнаружены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия

ПРАГА, 4 мая – РИА Новости. В Чехии был осуществлен лишь микросинтез химвещества А230, при его тестировании было использовано несколько микрограммов, после чего весь объем вещества был уничтожен, говорится в опубликованном в пятницу заявлении минобороны Чехии.

Комментарий минобороны был выпущен в связи с высказыванием президента Милоша Земана о том, что в одном из военных НИИ страны в 2017 году было изготовлено отравляющее вещество, однотипное тому, от которого пострадал в Британии экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль. Ведомство считает, что в данном случае нельзя говорить о производстве или складировании в республике этого химоружия.

Ранее в четверг Земан во время выступления по TV Barrandov заявил, что в ноябре 2017 года в НИИ минобороны в Брно был тестирован нервно-паралитический яд, который классифицируется как А230. Количество изготовленного яда было очень малым, и после этого он был уничтожен. Он привел мнение военной разведки о том, что синтезированный яд А230 именуется "Новичок". Вместе с тем чешская Служба безопасности и информации считает, что яд А230 не называется "Новичком", это название яда А234.

"В целях охраны и безопасности граждан Чехии вещества типа А230 были включены для тестирования их химических свойств, также, как и иные боевые отравляющие вещества, например, зарин или табун. Речь идет о так называемом микросинтезе, который, согласно международным соглашениям, не считается производством", — говорится в заявлении минобороны, опубликованном в пятницу его пресс-службой.

Согласно заявлению, тестируемое вещество возникает в рабочем виде чисто для целей измерения спектральных данных и после тестирования, в соответствии с международными обязательствами республики, всегда моментально ликвидируется.

Дальнейшей информации о боевых отравляющих веществах чешское военное ведомство предоставлять не намерено.

В свою очередь, директор военного НИИ в городе Брно на юго-востоке республики, где, по словам Земана производились опыты с веществом А230, Богуслав Шафарж, отказался комментировать для СМИ высказывание президента, сославшись на вышеупомянутое заявление минобороны.