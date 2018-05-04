В Финляндии суд отказался признать секс с 10-летней девочкой изнасилованием

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Верховный суд Финляндии отказался пересмотреть решение нижестоящей инстанции по делу о половом сношении беженца с 10-летней девочкой и не признал его изнасилованием. Об этом сообщает Yle.
В результате преступник, который ранее просил убежища в Финляндии, проведет в тюрьме три года за "злостную сексуальную эксплуатацию".
По информации издания, многие депутаты парламента после этого случая потребовали внести изменения в уголовный кодекс, чтобы в будущем подобные преступления карались более строго.