Трамп рассказал о переговорах с КНДР по задержанным американцам

ВАШИНГТОН, 4 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с КНДР идут хорошо, в частности, по задержанным американцам.

"У нас очень субстантивные переговоры с КНДР. Много положительного произошло с заложниками. Ждите", — сказал Трамп журналистам.

В КНДР содержатся под стражей три гражданина США. Речь идет об американцах корейского происхождения: пасторе Ким Дон Чхоле, задержанном в 2005 году, арестованном в апреле прошлого года преподавателе политехнического университета Тони Киме (Ким Сан Доке) и задержанном в мае 2017 года его коллеге Ким Хак Соне. Их обвинили во враждебной подрывной деятельности.