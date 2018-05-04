Украинские националисты намерены сорвать акцию "Бессмертный полк" в Киеве

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости. "Организация украинских националистов"* подала заявку на шествие в Киеве 9 мая, сообщили РИА Новости в городской мэрии.
Кроме того, в мэрии зарегистрировали заявки нескольких гражданских организаций. Во время этих акций ветераны Второй мировой войны пройдут маршем по центру Киева и возложат цветы к Вечному огню в парке Славы. Аналогичные заявки также подали и некоторые политические партии.
Акция "Бессмертный полк" проводится на Украине в День Победы. Это шествие, во время которого люди несут фотографии родственников, участвовавших во Второй мировой войне. Ранее глава полиции Киева Андрей Крищенко заявлял, что 9 мая в Киеве заявлена только одна акция — "Бессмертный полк" с тремя тысячами участников.
* Организация, запрещенная в России.